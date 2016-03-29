شيخ الأزهر: الإسلام يرفض الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المرأة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إن “الإسلام يرفض كافة أشكال العبودية، ولا يقر اختطاف الفتيات، ولا يقبل بالجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المرأة”، مؤكدا أن “الاسلام كرم المرأة وأنصفها، كما أنه يحرص على الارتقاء بالإنسان أيا كان جنسه أو لونه أو معتقده، ولا يبيح استغلال البشر فيما يسيء إلى إنسانيتهم”.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمقر المشيخة بالقاهرة، السيدة زينب حوا بانجورا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في أثناء زيارتها للقاهرة.

> من جانبها، قالت السيدة زينب حوا بانجورا إن الأزهر الشريف يمثل صورة الإسلام السمحة التي ترضى بتعايش الجميع في إطار من العدل والسلام.

وأكدت بانجورا أن الامم المتحدة بحاجة إلى التواصل المستمر مع الأزهر في ظل التحديات التي نعيشها ونواجهها، لافتة أن العلاقة بين الجانبين ستكون ثرية بفضل التعاون المشترك بينهما في مجال مكافحة العنف والاستغلال الأسوأ للبشر.

أ ش أ