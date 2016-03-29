أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فان دام يزور حائط البراق ويرتدى القلنسوة اليهودية

Google+ Print
فان دام يزور حائط البراق ويرتدى القلنسوة اليهودية فان دام يزور حائط البراق ويرتدى القلنسوة اليهودية
نشرت وسائل الاعلام الإسرائيلية صورا للنجم العالمى الأمريكى جان كلود فان دام وهو يؤدى بعد الصلوات عند حائط البراق بالقدس، حيث إن زيارته كانت غير متوقعة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "ماكور" الإسرائيلية أنه تم التقاط الصور عبر الهاتف المحمول الخاص بأحد اليهود الذين كانوا متواجدين بالقرب من فان دام، وقد بدت على وجهه علامات التقدم فى السن، حيث يبلغ من العمر 55 عاما.

وحرص فان دام على ارتداء "القلنسوة" اليهودية التى يرتديها اليهود وغير اليهود عند زيارة حائط البراق.

فان دام (1)

فان دام (2)


>- جون كلود فان دام ينعى عمر الشريف وكريستيان أوديجير على "فيس بوك"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365