فان دام يزور حائط البراق ويرتدى القلنسوة اليهودية

نشرت وسائل الاعلام الإسرائيلية صورا للنجم العالمى الأمريكى جان كلود فان دام وهو يؤدى بعد الصلوات عند حائط البراق بالقدس، حيث إن زيارته كانت غير متوقعة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "ماكور" الإسرائيلية أنه تم التقاط الصور عبر الهاتف المحمول الخاص بأحد اليهود الذين كانوا متواجدين بالقرب من فان دام، وقد بدت على وجهه علامات التقدم فى السن، حيث يبلغ من العمر 55 عاما.

وحرص فان دام على ارتداء "القلنسوة" اليهودية التى يرتديها اليهود وغير اليهود عند زيارة حائط البراق.

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