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"درجة الحرارة" تٌبعد رحيل عن مباراة مصر ونيجيريا

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"درجة الحرارة" تٌبعد رحيل عن مباراة مصر ونيجيريا "درجة الحرارة" تٌبعد رحيل عن مباراة مصر ونيجيريا
تعرض صبرى رحيل ظهير أيسر لارتفاع في درجة حرارته اليوم ليستقر الجهاز الفني على استبعاده من التشكيلة الأساسية لمباراة نيجيريا المقرر لها السابعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجابون.

استقر كوبر على الدفع بحمادة طلبه فى مركز الظهير الأيسر بعد خوضه لمباراة نيجيريا الأولى التى انتهت بالتعادل الإيجابى.


>- حشود جماهيرية أمام استاد برج العرب لمؤازرة الفراعنة أمام نيجيريا

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مصر 365

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