فيديو.. رانيا محمود ياسين تنصح فيفي عبده بعدم تناول أدوية خاطئة وتدعو لها بالشفاء

كتبت – إنجي لطفي

ناشدت الإعلامية رانيا محمود ياسين، الفنانة فيفي عبده، من خلال برنامجها “الحدث اليوم”، المذاع على شاشة “الحدث”، بعدم تناول أي أدوية بصورةٍ خاطئة، حتى لا يتفاقم مرضها.

وجاءت مناشدة رانيا ياسين، عقب الوعكة الصحية التي تعرضت إليها، بسبب دواء كانت قد تناولته دون استشارة الطبيب.

وقامت راينا ياسين، بالدعاء للفنانة فيفي عبده، قائلةً ” ألف مليون سلامة عليكي يا مدام فيفي، وربنا يرجعك لينا بألف سلامة، وشفاكي الله وعفاكي”، وناشدتها مرة أخرى بعدم تناول أي أدوية أخرى دون استشارة الطبيب المعالج.

فيديو رانيا محمود ياسين خلال دعائها للفنانة فيفي عبده بإحدى حلقات برنامجها “الحدث”.

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