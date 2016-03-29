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رئيسا الصين والتشيك يبرمان شراكة استراتيجية في زيارة لبراج

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رئيسا الصين والتشيك يبرمان شراكة استراتيجية في زيارة لبراج رئيسا الصين والتشيك يبرمان شراكة استراتيجية في زيارة لبراج

الرئيس الصيني شي جين بينج

وقع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره التشيكي ميلوس زيمان اتفاق شراكة استراتيجية يوم الثلاثاء لتعزيز الروابط التجارية وزيادة الاستثمارات.

وبحسب رويترز يحرص زيمان منذ انتخابه عام 2013 على توثيق العلاقات بين دولته الشيوعية السابقة والصين وروسيا بدلا من شركاء من أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي رغم أن التشيكية وليس الرئيس هي المسؤولة عن السياسة الخارجية.

وتشوب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكل من بكين وموسكو خلافات بسبب قضايا حقوق الإنسان.

واتفاق الشراكة يضع التشيك ضمن 15 دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي تربطها اتفاقات مماثلة.

وحظي شي باستقبال خاص في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس صيني وتضمنت المراسم مأدبة عشاء في المقر الرئاسي واستقبالا رسميا شمل إطلاق 21 طلقة في قصر براج التاريخي وهي مراسم لا تقام لزوار آخرين.

وأثارت هذه المراسم احتجاجات أحزاب المعارضة والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتقلت الشرطة التشيكية يوم الاثنين أكثر من 12 شخصا قاموا باستبدال أعلام الصين المرفوعة في الطريق الرئيسي من مطار براج لوسط المدينة برايات منطقة التبت التي تحكمها الصين. ونشبت مشادات بين نشطاء موالين للتبت ومجموعات من أنصار الصين.

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