أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

الأبيض يزيِّن آخر إطلالات النجمتَين "كارداشيان"

Google+ Print

الإثنين 28-03-2016 09:34

أطلَّت نجمتا التلفاز الشقيقتان كلوي Khloé، وكورتني كارداشيان Kourtney Kardashian في آخر ظهور لهما بإطلالات متشابهة، يزينها اللون الأبيض.
ارتدت كلوي بدلة رسمية جميلة باللون الأبيض، ونسَّقتها مع مجوهرات ذهبية بسيطة، بالإضافة إلى حقيبة، وقبعة بيضاء اللون كذلك، بينما ارتدت كورتني بنطالاً واسعاً، ونسَّقته مع قميص "دانتيل" بأكمام طويلة، فكانت إطلالتها أنيقة وناعمة.
وكانت والدتهما كريس جينر Kris Jenner حاضرة كذلك ببدلة عملية سوداء، زينتها بـ "بلايزر" أبيض اللون لتحاكي إطلالات ابنتيها.
شاهدي معنا إطلالات الـ "كارداشيانز" الأخيرة، وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي