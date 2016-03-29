الأبيض يزيِّن آخر إطلالات النجمتَين "كارداشيان"

أطلَّت نجمتا التلفاز الشقيقتان كلوي Khloé، وكورتني كارداشيان Kourtney Kardashian في آخر ظهور لهما بإطلالات متشابهة، يزينها اللون الأبيض.

ارتدت كلوي بدلة رسمية جميلة باللون الأبيض، ونسَّقتها مع مجوهرات ذهبية بسيطة، بالإضافة إلى حقيبة، وقبعة بيضاء اللون كذلك، بينما ارتدت كورتني بنطالاً واسعاً، ونسَّقته مع قميص "دانتيل" بأكمام طويلة، فكانت إطلالتها أنيقة وناعمة.

وكانت والدتهما كريس جينر Kris Jenner حاضرة كذلك ببدلة عملية سوداء، زينتها بـ "بلايزر" أبيض اللون لتحاكي إطلالات ابنتيها.

شاهدي معنا إطلالات الـ "كارداشيانز" الأخيرة، وشاركينا برأيك.