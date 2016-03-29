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إليك أبرز موديلات أحذية صيف 2016

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الثلاثاء 29-03-2016 08:23

في كل موسم تتجدد اتجاهات الموضة تبعاً لما يقدمه مصممو الأزياء في عروض أسابيع الموضة العالمية، ومن خلال تتبعنا لأحدث العروض دائماً، وجدنا 3 اتجاهات بارزة في الأحذية الصيفية، والتي جمعناها لك في هذا الموضوع لتستعدي للصيف بأجمل الأحذية.

Platform Shoes

ظهرت هذه الأحذية في العديد من العروض الصيفية، مثل: غوتشي Gucci ، كما تكرر ظهورها في الأحذية المسطحة وذات الكعب العالي، ويمكن أن تكون هذه الأحذية خياراً مثالياً لك إن لم تكوني من محبات الكعب العالي حتى تزيدك طولاً بدون أن تضطري لتحمّل آلام الكعب.

Mules Shoes

يعتمد تصميم هذا النوع من الأحذية على مقدّمة الحذاء بالتحديد، إذ لا توجد مؤخرة لتغطي كعب القدم، وهذا ما يجعها أحذية عملية ومناسبة لإطلالتك في جميع الفصول، كما جاءت بتصاميم وألوان مختلفة تجعلها من أبرز اتجاهات هذا العام بلا منازع، فاحرصي على اقتنائها.

الكعب العريض

ظهر الحذاء ذو الكعب العريض في عروض المجموعات الصيفية، منها: عرض ديورDior، وميوميو Miu Miu، كما ظهر بأطوال مختلفة يمكن أن تناسب ذوقك وإطلالتك، وهذا النوع من الأحذية يعزز توازنك ويعطيك ثقة وراحة أكبر خلال المشي.

كانت هذه أجمل اتجاهات الأحذية لموسم ربيع وصيف 2016، فأيها تختارين؟

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سيدتي