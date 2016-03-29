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نادين الراسي في 15 اطلالة لافتة!

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الثلاثاء 29-03-2016 16:29

تعتبر نادين الراسي اليوم احدى أشهر نجمات الوطن العربي ولاسيما في مجال التمثيل التلفزيوني، كما أنها مشهورة أيضاً باطلالاتها المميزة وغير المألوفة في الموضة، حيث رسمت لنفسها خطاً مختلفاً تميزت به عن باقي النجمات إن كان في الاطلالات الصباحية الكاجوال أو في الاطلالات المسائية الرسمية.

الأبيض والأسود يعنونان إطلالات أيقونات الموضة

وكون نادين الراسي كانت عارضة أزياء فقد حافظت على قوامها الممشوق حتى بعد أن أصبح لديها أولاد، وهذا ما يساعدها أيضاً في اختيار وتنسيق كافة أنواع الملابس والتصاميم العصرية.
وللمشاوير الصباحية لاحظنا أن نادين تفضل ارتداء سروال الجينز مع القمصان القطنية الخفيفة والأحذية الرياضية المريحة. أما للمناسبات المسائية وعلى السجادة الحمراء فإن نادين تنوع كثيراً في خياراتها اذ نراها أحياناً في فساتين السهرة الماكسي، وأحياناً أُُخرى تفضل الفساتين القصيرة، ولبعض المناسبات تختار الجمبسوت، أو السراويل مع القمصان الرسمية، ودائماً ما تحمل الاطلالات لمسات غريبة وعصرية اما من ناحية اللون أن التصميم أو الأقمشة.
كما تحرص نادين على اختيار اكسسوارت تتناسب مع اطلالاتها وتسريحات شعر مبتكرة تتماشى وخياراتها من الأزياء.
واليوم قمنا بجمع 15 اطلالة متنوعة لـ نادين الراسي لتشاهدي أسلوبها في الموضة بالصور عن قرب وتحكمي على أناقتها غير المألوفة.

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