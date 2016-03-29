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ماركا: مصر غاضبة من ميسي بسبب تبرعه بالحذاء

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ماركا: مصر غاضبة من ميسي بسبب تبرعه بالحذاء ماركا: مصر غاضبة من ميسي بسبب تبرعه بالحذاء

ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على الانتقادات التي وجهت لليونيل ميسي نجم برشلونة بعد تبرعه بحذائه لصالح الفقراء لمصر، وذلك أثناء حوار له مع قناة (MBC).

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن ما فعله النجم الأرجنتيني من تبرع للأعمال الخيرية، قد قوبل بطريقة غاضبة من الإعلام المصري، وأشارت إلى موقف الإعلامي الذي خلع حذائه على الهواء للرد على ميسي.

وتطرق التقرير لتصريحات الإعلامي والنائب سعيد حساسين وعزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، وكذلك تغريدة أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق.

وهاجم كلا من حساسين وعزمي مجاهد تصرف ميسي، في حين أن ميدو دافع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موقف البرغوث الأرجنتيني، مشيرا إلى أن حذاء اللاعب مثل قلم الكاتب كلاهما قيم لمن يحمله.

واحتوى التقرير على تصريحات مذيعة البرنامج مني الشرقاوي، مشيرا إلى أنها أوضحت أن الموضوع بالكامل فهم بالخطأ، وأن التبرع لم يكن من أجل ، لكن من أجل عمل الخير.

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