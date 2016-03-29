"الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية واضطراب البحر

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثير للغبار وتدني مدى الرؤية الافقية مع سقوط الأمطار.

ونصح المركز في - بيان اليوم - بعدم ارتياد البحر نتيجة الاضطراب الشديد في الخليج العربي والذي يكون متوسطا إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان ... مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للنشرات الجوية عبر الموقع أو الرقم المجاني أو الاتصال بالمركز للاستعلام على مدار الساعة.

وتوقع أن يستمر تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية يصاحبه تدفق سحب من الغرب في طبقات الجو العليا .

ويسود طقس يومي الأربعاء والخميس غبار وأتربة مثارة على أغلب المناطق ويكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة لسقوط الامطار خاصة على المناطق الشمالية والجزر .

وتستمر الرياح الجنوبية بالتأثير على المناطق الشرقية والشمالية بينما تكون شمالية غربية على المناطق الغربية وتكون نشطة السرعة وقوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يبدأ غربا والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا وتحركه ليؤثر على الدولة مع ليل الخميس ويوم الجمعة وحتى يوم السبت يصبح الطقس غير مسقر حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة ويتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار مختلفة الشدة والرياح نشطة السرعة وقوية أحيانا مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.