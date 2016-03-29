الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والجزر وتستمر الرياح الجنوبية بالتأثير على المناطق الشرقية وتبدأ الرياح الشمالية الغربية والشمالية النشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35/40 كم/ساعة على المناطق الشرقية والشمالية & وشمالية غربية الى شمالية / 30 - 45/50 كم/ساعة بوجه عام غربا تصل 60 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وسبعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 28 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 16 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 33 18 80 25 .

> دبي 36 20 60 15 .

> الشارقة 36 17 60 15.

> عجمان 36 17 60 15.

> أم القيوين 37 16 60 15 .

> رأس الخيمة 37 16 60 15 .

> الفجيرة 29 22 90 50.

> العين 38 25 60 15 .

> ليوا 32 16 85 25 .

> الرويس 30 18 80 30 .

> السلع 30 18 80 30.

> دلما 30 21 75 45 .

> طنب الصغرى 33 23 75 35 .

> طنب الكبرى 33 23 75 35 .

> أبوموسى 33 23 75 35.