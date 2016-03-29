تشكيل مصر – مجدي عبد الغني يختار لـ في الجول: ' 3 تغييرات ' ضد نيجيريا

اختار المحلل الكروي مجدي عبد الغني أن يجري 3 تغييرات على التشكيل الذي لعب به هيكتور كوبر في مباراة نيجيريا الأولى، في المباراة التي ستقام في تمام السابعة من مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وفضل صاحب هدف مصر في كأس العالم 1990 مشاركة صبري رحيل على حساب حمادة طلبة، وحسام غالي على حساب إبراهيم صلاح، ورمضان صبحي على حساب تريزيجيه في المباراة التي تلعب ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "المباراة ليست سهلة، الإجهاد سيكون عامل مهم".

وأضاف "نيجيريا (مش فريق يخض)، كان علينا استغلال ذلك في كادونا".

وأتم "إلغاء نتائج تشاد ليس في صالحنا، لابد أن نفوز اليوم، لو ظهرت نيجيريا بنفس مستوى اللقاء الأول سنفوز".