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مجلس النواب يقر لائحته الداخلية غدًا ويرسلها إلى رئيس الجمهورية

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مجلس النواب يقر لائحته الداخلية غدًا ويرسلها إلى رئيس الجمهورية مجلس النواب يقر لائحته الداخلية غدًا ويرسلها إلى رئيس الجمهورية
يقر غدًا مجلس النواب فى جلسته العامة الساعة الخامسة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، ويأخذ الموافقة النهائية عليه ثم يرسلها للرئيس ليصدرها وتنشر فى الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بها فور نشرها، ويبدأ المجلس بعدها فى تشكيل اللجان النوعية ويمارس دوره الرقابى والتشريعى.

وأصدرت لجنة إعداد اللائحة بيانًا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها انتهت من إعداد تقريرها بشان ملاحظات مجلس الدولة فى شأن مراجعة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وثمنت اللجنة سرعة قيام مجلس الدولة بمراجعة مشروع اللائحة الداخلية والتى تتكون من 440 مادة (438 بالإضافة إلى مادتى الإصدار) وذلك خلال أسبوع واحد من العمل.

وأشارت إلى أنها استجابت لمعظمها إعلاء لسيادة حكم القانون ورغبة فى تنفيذ أحكام الدستور.

ومن المنتظر أن تعرض اللجنة غداً تقريرها على المجلس مرفقاً به الصيغة النهائية لمشروع اللائحة بحيث يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية بعد الموافقة عليها بشكل نهائى من المجلس ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية تمهيداً لتشكيل اللجان النوعية وانطلاق المجلس لأعماله الرقابية والتشريعية.

لجنة دراسة بيان الحكومة تبدأ أعمالها برئاسة محمود الشريف
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مصر 365

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