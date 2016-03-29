لاعب ليفربول: لا تنظروا لجدول ترتيب الدوري.. لقد تحسنا مع كلوب

أوضح إيمري شان متوسط ميدان ليفربول أن فريقه تحسن كثيرا تحت قيادة مدربه يورجن كلوب، موضحا أن جدول الدوري ليس مقياسا للحكم على مدى تحسن الفريق.

وصرح شان لصحيفة كيكر الألمانية "لدينا مباراتين إضافيتين عن باقي الفرق، لايزال بإمكاننا جني النقاط. حققنا الكثير مع يورجن كلوب".

واستطرد "لا يجب عليكم النظر لجدول ترتيب الدوري فقط لكي ترى التحسن مع كلوب، إنه واحد من أفضل المدربين في العالم".

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد في المركز السادس.

ولديه مباراتين مؤجلتين ضد إيفرتون من الأسبوع الـ27 وضد تشيلسي من الأسبوع الـ30.