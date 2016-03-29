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أديبايور يعود لمنتخب توجو بعد 9 أشهر من الغياب

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أديبايور يعود لمنتخب توجو بعد 9 أشهر من الغياب أديبايور يعود لمنتخب توجو بعد 9 أشهر من الغياب

عاد إيمانويل أديبايور مهاجم كريستيال بالاس إلى منتخب توجو مجددا بعد غياب دام لـ9 أشهر منذ يونيو 2015.

وكانت آخر مباراة دولية خاضها أديبايور مع توجو في 14 يونيو الماضي ضد ليبيريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2017 وسجل هدفا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح توجو.

وحسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" فإن اللاعب يعود أخيرا لمنتخب بلاده بعد محادثات ناجحة مع الاتحاد التوجولي لكرة القدم.

ودخل اللاعب في صدام مع الاتحاد التوجولي بسبب تصريحاته عن الفوضى الدائرة في الاتحاد، والانتقادات المتكررة، وقد يشارك اللاعب لأول مرة منذ 9 أشهر ضد منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 يوم الثلاثاء.

وقد يساعد أديبايور منتخب بلاده على هزيمة نسور قرطاج وهو ما يصب في مصلحة من حيث تصنيف فرق القارة قبل إجراء قرعة تصفيات المونديال في شهر يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

وتحدث بيير لامادوكو السكرتير العام للاتحاد التوجولي لكرة القدم حول عودة أديبايور "أديبايور انضم للمنتخب الوطني بعد محادثات مع رؤساء اتحاد الكرة، وتدرب مع زملائه في ".

وأضاف "سوف يتدرب للمرة الأخيرة مع زملائه، قبل مواجهة تونس".

ويحتل منتخب توجو المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع المتصدر ليبيريا وتونس في المركز الثالث، ثم جيبوتي في قاع المجموعة بدون نقاط.

وسجل أديبايور مع كريستال بالاس هدفا وحيدا في 9 مباريات بكل المسابقات، منذ انضمامه للفريق في 26 يناير الماضي.

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