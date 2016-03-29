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الفيفا سيستخدم تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو في وديات الموسم الحالي

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الفيفا سيستخدم تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو في وديات الموسم الحالي الفيفا سيستخدم تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو في وديات الموسم الحالي

(إفي): قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، إن الهيئة الكروية الرفيعة وافقت على استخدام تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو تجريبيا خلال المباريات الودية التي ينظمها الفيفا خلال الأشهر المقبلة.

أدلى إنفانتينو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين في مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بالعاصمة الباراجوائية أسونسيون، حيث وصل في مستهل جولة بأمريكا الجنوبية يزور خلالها ايضا أوروجواي وبوليفيا وكولومبيا.

وأوضح إنفانتينو بأن الفيفا لم يحدد بعد بروتوكول عمل تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو، ولكنه شدد على اقتناعه بأن "التكنولوجيا يمكن أن تساعد كرة القدم".

وصرح بأن "هناك مواقف قليلة الوضوح قد تغير مسار المباراة، وفي هذه المواقف التكنولوجيا يمكن أن تساعد الحكم".

وبيّن أن التقنيات الحديثة سيتم تجريبها أولا في المباريات الودية لتقييم مدى تأثيرها على مرونة اللعب، على أن يتم استخدامها لاحقا في المنافسات الدولية المنظمة من قبل الفيفا في موسم 2016-2017.

وأضاف إنفانتينو أن 13 دولة على الأقل في أمريكا الجنوبية وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا أبدت اهتمامها بالحصول على هذه التقنيات واستخدامها في ملاعبها.

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