وفاة العامل الرابع بحريق مصنع حلويات العاشر

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، منذ قليل، توجه فريق الأدلة الجنائية والحماية المدنية ومباحث العاشر من رمضان، إلى مقر حادث حريق مصنع الحلويات الكائن بالمنطقة الصناعية بالعاشر، لمعاينة المصنع والمصانع المجاورة له، وحصر كل التلفيات والخسائر.

وحصرت اللجنة التلفيات التى نالت من أحد المصانع المجاورة للمصنع وهو مصنع طباعة وتغليف، حيث نال الحريق منه، كما حصرت اللجنة حجم التلفيات من جراء الحريق والتلفيات التى نالت من الصاج المحيط بالمصنع والجاملون للمبنى الأساسى للمصنع والزجاج والألموتال، وإحدى ماكينات الطباعة بالمصنع.

وخلال معاينة المحامى العام لمحافظة الشرقية المستشار أحمد الفقى لموقع المصنع الذى نشب فيه حريق مساء أمس بالمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 330 ألف متر، وأسفر عن إصابة 30 عاملا ووفاة شخصين، تلقى خبر وفاة عاملين ليصبح إجمالى عدد المتوفين 4 حالات.

وقام فريق الأدلة الجنائية والحماية المدنية بتفقد خط الإنتاج المحترق وعاينت النيابة العامة بالعاشر برئاسة المستشار محمد جودة ووكلاء النيابة أدهم البطريق ومحمد شحرور وحجم الخسائر وسكرتارية النيابة محمد عيسى.

كانت مدينة العاشر من رمضان شهدت مساء أمس الاثنين التاسعة مساء حتى الثانية عشر ليلا لمدة 3 ساعات متواصلة نشوب حريق صخم بمصنع حلويات بالعاشر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالعاشر برئاسة اللواء محمد على مساعد مدير أمن الشرقية والعميد محمد عربان مدير فرع البحث الجنائى والعقيد محمد الشوادفى مدير إدارة الدفاع والحماية المدنية إلى موقع الحادث لمعاينة الموقع ومعرفة أسباب الحريق، خاصة بعد سماع دوى انفجار أعقبه الحريق، واستمر الحريق لأكثر من 3 ساعات انتقلت خلالها أكثر من 30 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق والحصول على مدد من صحة الإسماعيلية لسيارات إسعاف وصل عددها إلى 20 سيارة لنقل المصابين، الذين وصل عددهم إلى 30 عاملا من عمال الشركة، مصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلهم لمستشفيات العاشر بالتأمين الصحى، ومستشفى الغندور، وابن سينا، والهلال الأخضر، وتم نقل 4 حالات فى حالة خطرة إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق.

- الفيديو.. إصابة 30 عاملا ووفاة شخصين فى حريق مصنع حلويات بالعاشر.. الدفع بـ30 سيارة إطفاء والاستعانة بإسعاف الإسماعيلية وانتقال مدير الأمن.. والحريق سببه انفجار خزان خط الإنتاج بعد تفاعل النشا والسكر