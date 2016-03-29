حاكم عجمان يتفقد آثار الحريق في أبراج عجمان

تفقد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط صباح اليوم آثار الحريق الذي اندلع الليلة الماضية وتمت السيطرة عليه في ساعة متأخرة من صباح اليوم في مجمع أبراج عجمان ون في منطقة صوان .

وأطلع سموه ومرافقوه خلال زيارته لموقع الحريق على الجهود التي بذلت من قبل رجال الدفاع المدني في سبيل المحافظة على الارواح وعملية اخلاء المجمع من القاطنين فيه دون حدوث اصابات بليغة حيث تمت معالجة خمس اصابات بسيطة في المستشفي الميدان وخروجهم بعد العلاج مباشرة .

واستمع سموه من العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الدفاع المدني في عجمان على دور مختلف الجهات التي شاركت في عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق والمساهمة في تقليل الخسائر وجهود رجال الإطفاء من مختلف إدارة الدفاع المدني في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين إضافة إلى الإسعاف الوطني وبلدية عجمان والهلال الاحمر وفريق الاستجابة الوطني في إمارة عجمان ومحاولتها عدم انتقال الحريق إلى الأبراج المجاورة حيث تمت السيطرة عليه في ساعة متاخرة من الليلة الماضية تحت إشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني واللواء راشد المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان على إجراءات إطفاء الحريق من موقع الحدث.

وكانت فرق الدفاع المدني بقيادة العميد صالح المطروشي مدير عام الدفاع المدني في عجمان قد باشرت عملية الإطفاء والإخلاء فور وصول الأجهزة المختصة عند تلقيها البلاغ حيث يتكون البرج رقم 8 الذي اشتعلت فيه النيران عند الساعة التاسعة والنصف مساء أمس من 26 طابقا .

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإشرافه ومتابعته المباشرة لعلميات الاطفاء وما بذله فريق العمل الذي قاده للسيطرة على الحريق، مؤكدا سموه أن العمل الجبار الذي قاموا به يعد مفخرة لأبناء الإمارات والمسؤولين لتكاتفهم وتعاونهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين والمحافظة على الارواح والممتلكات قبل كل شئ .

كما وجه سموه الشكر والتحية والتقدير لكافة الجهات ورجال الدفاع المدني والادارات المختلفة في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين على مشاركتهم في عمليات الإطفاء وما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل المحافظة على الأرواح حيث حرص سموه على مصافحة المشاركين في إطفاء الحريق من رجال الدفاع المدني والمتعاونين .

وأطمأن سموه من المسؤولين على أحوال القاطنين من مواطنين ومقيمين ووجه بضرورة توفير كافة الاحتياجات وسبل الراحة وإسكان المتضررين منهم في فنادق عجمان حتى إيجاد سكن مناسب لهم تتكفل به الحكومة .