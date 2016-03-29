العراق يتوقع تلقى مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليار دولار هذا العام

>قال وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى، اليوم الثلاثاء، إن العراق يتوقع تلقى مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليار دولار فى 2016 من مانحين ومؤسسات دولية.

وقال زيبارى، لـ"رويترز" بعد محادثات أجراها مع مسئولين من صندوق النقد الدولى فى الأردن، فى هذا العام نتوقع منهم ومن مؤسسات مالية أخرى ومانحين نحو 6.4 مليار دولار."

ولم يذكر زيبارى مزيدا من التفاصيل لكنه قال إن العراق سيبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولى الشهر القادم حول قرض تحت الطلب لمساعدة البلاد على التصدى لأزمة اقتصادية ناجمة عن هبوط أسعار النفط والتكلفة الباهظة لمحاربة تنظيم داعش.