«كوارث الطيران المصري».. حادثا اختطاف واغتيال «سلوى حجازي» و«فلاش إير» الأكثر دموية

أعده – مصطفى حمزة

واقعة اختطاف “ سيف مصطفى” للطائرة التابعة لشركة مصر للطيران، التي تحمل رقم رحلتها 181 طيران داخلى، اليوم الثلاثاء ، وعلى متنها 55 راكبا،والتوجه بها من مطار برج العرب،إلى مطار”لارنكا” القبرصى، وهو الثانى من نوعه الذي تتعرض له الطائرات المصرية.

حيث يعيد حادث اليوم للأذهان أشهر حوادث الطيران بمصر، والتى وقع اثنان منها فى شهر أكتوبر ، و3 فى يوم “31″،ولكن بأعوام مختلفة.

*الطائرة الروسية ..عطل فنى أم عمل إرهابي

وشهد يوم السبت 31اكتوبر2015، سقوط طائرة مدنية روسية من طراز إيرباص وسط سيناء، فى مدينة الحسنة، مثيرة للجدل حول وجود عمل إرهابي وراء ذلك ، أم كان سقوطها نتيجة عطل فنى فى المحركات وفقدان السيطرة على الطائرة وانقطاع الاتصال بأبراج المراقبة.

وكانت الطائرة تقل 217 راكبا و7 أفراد طاقم الطائرة، لقوا حتفهم جميعا، وذلك بعد أن غادرت مطار شرم الشيخ حوالى الساعة 5.58 صباحا بتوقيت القاهرة، متوجهة إلى مدينة سانت بطرسبورج، واختفت فى الساعة 6.20 صباحا من على شاشات الرادار، ورصدت طائرات القوات المسلحة حطام الطائرة بالقرب من الحسنة فى منطقة جبلية، وتم توجية 45 سيارة إسعاف إلى منطقة سقوط الطائرة لإخلاء حالات الوفاة وأى مصابين بالتنسيق مع القوات المسلحة لمستشفيات السويس والقاهرة.

*لغز طائرة “البطوطي”

وفى 31 أكتوبر 1999، تحطمت طائرة مصر للطيران من طراز “بيونج 767″ ،وهى رقم الرحلة 990، قبالة ساحل ماساتشوستس الأميركي بعد نحو ساعة من إقلاعها.

ولم ينج في الحادث أي من الركاب الـ217 ، وطاقمها المكون من أحمد الحبشي ، جميل البطوطي،عادل أنور، ورؤف محيي الدين.

وأثارهذا الحادث حالة من الجدل حول انتحار الطيار” جميل البطوطى” الذى كان وحيدًا فى غرفة القيادة، لكن السلطات المصرية رفضت الاتهامات التى روجت لها تقارير أمريكية ،وأرجعت الحادث لعطل ميكانيكى.

* ثالث حوادث يوم 31

الغريب أن سقوط أو تعرض طائرات مصرية لحوادث أرتبط كذلك على مدى أعوام مختلفة بيوم “31″، حيث شهد يوم31 أغسطس عام 1950، سقوط طائرة تابعة لما سمى بالخطوط الجوية العالمية رحلة رقم 903، بعد احتراق أحد المحركات، مما أدى لسقوطها بالصحراء شمال غربى القاهرة بمصر، وتوفى جميع الركاب البالغ عددهم 55.

** إغتيال سلوى حجازى

فى 21 فبراير 1973، تعرضت طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية من طراز البوينج 727، رحلة 114، لإطلاق نار من قبل طائرتين حربيتين إسرائيليتين فوق صحراء سيناء المصرية خلال رحلتها من طرابلس للقاهرة عبر بنغازى، مما أدى إلى سقوط الطائرة ومقتل 108 أشخاص ونجاة 5 أفراد فقط.

ورغم إنكار الحكومة الإسرائيلية في البداية مسؤوليتها عن الكارثة، لكنها في 24 فبراير عندما تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة، اعترفت أن إسقاط الطائرة تم “بتفويض شخصي” من قبل “دافيد إلعازار “رئيس الأركان الإسرائيلي وقتها “رئيس حكومة سابق مؤخرا “.

وكان من ركاب الطائرة وزير الخارجية الليبية السابق صالح بويصير كما كانت أيضا مذيعة التلفزيون المصرية الشهيرة سلوى حجازي، اما معظم الضحايا فكانوا من مدينة بنغازي حيث أقيمت جنازة شعبية ضخمة للضحايا حضرها معمر القذافي.

** جماعة “أبو نضال “

وفى 23 نوفمبر 1985، أقلعت طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 737-266، رحلة رقم 648 من آثينا إلى مطار القاهرة الدولى بالقاهرة، تقل 92 راكبًا من جنسيات مختلفة، بينهم 5 ركاب مصريين و25 يونانيًا و13 أمريكيًا ومكسيكيان و6 من أفراد الطاقم، إلا أن ثلاثة أشخاص تابعين لمنظمة “أبى نضال” قاموا بالدخول إلى غرفة القيادة والسيطرة على الطائرة، وكانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة وقنابل يدوية، وأدى تبادل إطلاق النار إلى سقوط عدد من القتلى.

وبدا الحادث عقب إقلاع الطائرة من أثينا بعشر دقائق، حيث قام ثلاثة أشخاص تابعين لمنظمة أبو نضال، مسلحين بأسلحة ثقيلة وقنابل يدوية،بالدخول إلى غرفة القيادة والسيطرة على الطائرة، ، بعد ذلك بدأ الخاطفون بالتحقق من جوازات سفر الركاب، وأثناء ذلك قام رجل أمن مصري موجود على الطائرة بإطلاق النار على الخاطفين، وتمكن من قتل أحدهم، قبل أن يقتل في نفس اللحظة على يد الخاطفين الآخرين. ونتيجة لإطلاق النار العنيف حصل ثقب في الطائرة مما أدى إلى هبوطها إلى ما دون مستوى 10000 قدم، وذلك كي يستطيع الركاب التنفس طبيعياً.

و أراد الخاطفين أن يتوجهوا بالطائرة إلى ليبيا، ولكن كمية الوقود ،لم تكفي فاضطروا إلى الذهاب إلى مالطا للتزود بالوقود، إلا إن السلطات المالطية رفضت رغبة الخاطفين بالهبوط وإعادة التزود بالوقود، وقامت بإطفاء مصابيح مدرج الهبوط، ،فاجبر الخاطفين الطيار المصري على الهبوط في المطار رغم اعتراض سلطات مالطا.

ومع بداية عملية التفاوض ، وكبادرة حسن نية من الخاطفين، قاموا بالإفراج عن 11 راكباً ومضيفا طيران، قبل أن يهددوا بإعدام راكب كل ربع ساعة، وهو ما تم بالفعل ،و قتلوا راكبين وأصاب ثلاثة آخرين،وهو ما دعا مصر لإرسال فرقة من الوحدة 777 التابعة للقوات الخاصة المصرية،نفذت عملية اقتحام الطائرة وتحرير الرهائن بعملية عسكرية، فجر يوم 25 نوفمبر 1985.

ونتيجة لعملية الاقتحام المفاجئة وتبادل إطلاق النار؛ سقط 56 راكباً قتيلاً من أصل 88 شخصا كانوا على متن الطائرة بالإضافة إلى أثنين من طاقم الطائرة وأحد الخاطفين، بعد الاقتحام وبعد شروق الشمس وبداية عمليات الاخلاء، تمثل الخاطف الأخير وهو قائد الجماعة الخاطفة ويدعى “عمر محمد علي” في دور رهينة جريح، وبالفعل تم نقله إلى المستشفى وبدأت معالجته، لكن القوة المصرية تتبعت زعيم الجماعة، وحاصرت المستشفى التي يعالج فيها المسافرين وبدأت بالبحث عنه واستطاعوا التعرف عليه بعد أن تعرف عليه أحد المصابين من الحادث وتم إلقاء القبض عليه.

** ضحايا تلال “قرطاج”

في 7 مايو 2002 أقلعت طائرة مصر للطيران رحلة 843 من مطار القاهرة الدولي بالقاهرة متوجهة إلى مطار تونس قرطاج الدولي بتونس، وتقل 68 راكباً هم 27 مصرياً و16 تونسياً، 3 من الجزائر، 3 من الأردن، 2 من بريطانيا، وسعوديا واحدا، وبعض الجنسيات الأخرى، على متن طائرة من طراز بوينغ 737-566 بقيادة الطيار “أشرف عبد العال” ومساعده “خالد عودة”.

بعد دخول الطائرة للأجواء التونسية؛ تبين سوء الأحوال الجوية في المجال الجوي لمطار قرطاج الدولي، اصطدمت الطائرة بسفح أحد الجبال على بعد 6 كم من العاصمة تونس.، ونتيجة للإصطدام القوي انشطرت إلى نصفين، واشتعلت النيران بالجزء الخلفي لها، ونتيجة لهذا كان أغلب الضحايا ممن كانوا جالسين فيه.

ونتج عن الحادث مقتل 15 شخصًا من ضمنهم الطيار المصري ومساعده وجميع طاقم الضيافة وإصابة 49 آخرين.

**طائرة “فلاش أير لاينر”.. الأكثر دموية

في 3 يناير 2004 اصطدمت طائرة البوينغ 737 كلاسيك في البحر الأحمر بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار شرم الشيخ، ماتسبب في مقتل جميع من كان على متن الطائرة والذين يحملون جنسيات من مصر، فرنسا، المغرب واليابان، بينهم 139 راكبا من السياح الفرنسين و6 من أفراد الطاقم.

بعيد الحادث مباشرة اشتبه بعمل إرهابي في سقوط الطائرة (حيث سبق ذلك في الأيام السابقة الغاء عدد من الرحلات الجوية في عدد من البلدان نتيجة مخاوف من عمليات إرهابية)،كما كان رئيس الوزراء البريطاني وقتها” توني بلير “وأسرته ،يقضي عطلته في شرم الشيخ.

فيما أعلنت مجموعة في اليمن أنها أسقطت الطائرة بسبب سن قانون في فرنسا يمنع ارتداء الحجاب في المدارس، إلا أن المحققين صرفوا النظر عن شبهة الإرهاب بعيد الحادث كون أن حطام الطائرة انتشر على مساحة محدودة في موقع التحطم وهو ما كان ليحدث إذا انفجرت الطائرة في الجو.

ورغم قيام محققين من عدة بلدان بالتحقيق بالحادث، إلا انهم لم يتفقوا حول السبب الرئيسي المسبب له، ورجح بعضهم أن وقعة بسبب خطأ من قبل قبطان الطائرة محمد خضر، إضافة لاحتمال عطل ميكانيكي مفاجئن فيما رفض المحققون الأمريكيون القاء اللوم على الطائرة وألقوا اللوم على شركة فلاش آير المالكة لها، بعد شهرين من الحادث أعلنت الشركة إفلاسها.

واعتبرت الرحلة 604 صاحبة سجل أعلى عدد لوفيات حوادث الطيران في مصر منذ مصر للطيران رحلة 990 ،و الأعلى لضحايا الطائرة “بوينج”.