اليوم العلمى لأطباء التخدير بطب عين شمس

عقد أمس (اليوم العلمى الأول لأطباء التخدير) تحت شعار الأمان فى التخدير، وشارك فى المؤتمر لفيف من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بطب عين شمس وجامعة القاهرة والجامعات الأخرى، تحت رعاية قسم التخدير بعين شمس، حيث شارك أطباء التخدير من مستشفى المعادى والمركز الطبى العالم، وتناول المؤتمر أهم وأحدث الدراسات والأبحاث الطبية فى علم التخدير وعلاج الآلام والرعاية المركزة وكيفية الحفاظ على سلامة المريض.

صرح الدكتور أدهم صالح ـ مدرس مساعد ومنسق المؤتمر بأنه تم مناقشة الموضوعات والدراسات الحديثة حول طرق التخدير، من خلال المحاضرات وورش العمل، حيث تم إلقاء 15 محاضرة و2 ورشة عمل وجلسة لمناقشة الأبحاث والدراسات المتقدمة وجلسة أخرى لعرض الحالات الجديدة فى التخدير.

> وركز المؤتمر على أهمية الأمان فى التخدير وكيفية الحفاظ على صحة وسلامة المرضى أثناء وبعد إجراء العملية، وذلك من خلال الوسائل الحديثة مع تجنب المضاعفات التى قد تؤدى بحياة المريض إلى الوفاة.

وأضافت الدكتورة مروة خيرى ـ أستاذ التخدير بجامعة عين شمس، أن هذا المؤتمر تمهيداً لفاعليات المؤتمر الأول القادم والذى يعقد فى شهر يناير 2014 والذى تتناول فعالياته حول التدريب على استخدام الموجات الصوتية فى علم التخدير، وذلك من أجل زيادة الأمان وسلامة المريض أثناء التخدير.

الجدير بالذكر أن المؤتمر تحت رئاسة الدكتور إبراهيم عبد الغنى أستاذ التخدير والدكتورة سامية شرف، وأمين عام المؤتمر الدكتور أمير صلاح، وتحت إشراف اللجنة العلمية لقسم التخدير الأستاذ الدكتور رأفت عبد العظيم، وأ.د بهاء عويس وأ.د أحمد إبراهيم.