تنظيم داعش ينشر صوراً لإعدام 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الحكومة

>نشر تنظيم "داعش" صورا لما قال أنه إعدام 5 أشخاص بتهمة التجسس لصالح الحكومة العراقية، بينهم فتى لا يتجاوز عمره 15 عاماً فى محافظة الانبار غرب بغداد.

ونشر التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعى، "تقريرا مصورا" حول "تصفية الجواسيس"، بحسب التعليقات المرفقة تظهر 5 أشخاص قبل وبعد قتلهم بطرق مختلفة.

وبين الخمسة صبى يدعى عمر فراحان المحمدى لا يتجاوز عمره 15 عاما ومقيم فى قضاء هيت، بحسب ما قال سكان من المنطقة تعرفوا عليه لوكالة فرانس برس، وتحاصر قوات الجيش العراقى المنطقة منذ أيام وتسعى إلى استعادة السيطرة عليها من تنظيم داعش.

واتهم التنظيم الاشخاص الخمسة، بحسب التعليقات التى نشرت مع الصور، بـ"الاتصال بالجيش الرافضى"، و"تزويده معلومات وأسماء جنود الدولة".