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مصر ونيجيريا يلعبان بنفس ألوان مباراة كادونا

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مصر ونيجيريا يلعبان بنفس ألوان مباراة كادونا مصر ونيجيريا يلعبان بنفس ألوان مباراة كادونا

يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي في مواجهة نيجيريا اليوم الثلاثاء، وهو نفس الطاقم الذي ارتداه في المباراة السابقة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويستضيف الفراعنة منتخب نيجيريا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بعد التعادل في كادونا 1-1 في الجولة السابقة.

وأقيم الاجتماع الفني للمباراة على مرتين، بسبب تخلف مسؤولي منتخب نيجيريا على الحضور أمس الاثنين.

وتم الاتفاق أمس على أن يرتدي منتخب مصر زيه الأساسي المكون من قميص أحمر وسروال أبيض وشراب من اللون الأسود.

وحضر مسؤولو النيجيري اجتماعا آخر صباح اليوم، اتفقوا خلاله على ارتداء نفس زي مباراة المباراة السابقة الأخضر كاملا.

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فيديو اليوم السابع

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