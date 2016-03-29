"طرق دبي" تعلن افتتاح التحويلة المرورية على امتداد دوار الحوض

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من التحويلة المرورية الرئيسية على شارع الشيخ محمد بن زايد على امتداد دوار الحوض، حيث يبلغ طول التحويلة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد 2.8 كيلو متر بالاتجاهين، وعلى امتداد شارع اليلايس 1.5 كيلو متر على أن يتم افتتاح التحويلة مطلع أبريل القادم.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، بأنه سيتم تحويل حركة السير للقادمين من الاتجاهات كافة نحو الدوّار القائم حالياً (الحوض) إلى دوّار صغير داخله محكوم بإشارات ضوئية، وذلك بهدف استكمال أعمال الطرق في المنطقة المحيطة بالتقاطع المُجسر الذي من المتوقع إنجازه خلال الربع الاخير من العام الجاري.

وأكدت بدورها أهمية الحفاظ على نفس عدد المسارات دون التأثير على طبيعة الأعمال الجارية في المشروع، حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية في المنطقة، داعية مستخدمي الطرق إلى الانتباه واتباع الإشارات الإرشادية والالتزام بالسرعة المحددة لضمان سلامتهم وفقا لرؤية الهيئة "تنقل آمن وسهل للجميع"

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