أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زيت جوز الهند يقوى القلب والأوعية الدموية ويؤخر ظهور ألزهايمر والشلل الرعاش

Google+ Print
زيت جوز الهند يقوى القلب والأوعية الدموية ويؤخر ظهور ألزهايمر والشلل الرعاش زيت جوز الهند يقوى القلب والأوعية الدموية ويؤخر ظهور ألزهايمر والشلل الرعاش
نصحت خبيرة التغذية الفرنسية "كريستين كالفيه" بتناول معلقة أو اثنتين لنحو ثلاثة مرات يوميا من زيت جوز الهند، نظرا لفوائده العديدة للصحة، حيث يلعب دورا مهما فى تأخير تطور الأمراض العصبية الناتجة عن تدهور فى الخلايا العصبية والأكثر شيوعا كألزهايمر والشلل الرعاش فهو مصدر للطاقة وينتج الأجسام "الكيتونات" التى تساعد فى تنشيط الخلايا العصبية وتعمل على حمايتها.

وأوضحت أنه يعد علاجا للاكتئاب والصداع النصفى والصرع وتجمد صفائح الدم، كما يمكن استخدامه بعد غسل الأسنان فهو يحارب التسوس ومضاد للبكتريا ويساعد فى إزالة التهابات اللثة ويقوى القلب ويخفض من نسبة الكوليسترول السيئ فهو يحتوى على 50 % من حمض "اللوريك " لذلك فهو مفيد للقلب وأصحاب الضغط المرتفع.

وأشارت الخبيرة الفرنسية أن زيت جوز الهند يقوى الجهاز المناعى ويوقف نمو الأورام السرطانية، كما أنه مصدر للطاقة للأنسجة السليمة ويخفف من تأثير العلاج الكيماوى وغير المرغوب فيه مثل الاستفراغ وفى حالة العلاج الكيمائى يفضل أخذ مرتين فى اليوم 10 جرامات من زيت جوز الهند، كما يحتوى على 90 % من الأحماض الدهنية المشبعة، أى أنها لا تخزن مثل الأحماض من أصل حيوانى كالحوم والألبان ويعطى الطاقة لكل الجسم .


>- علماء بريطانيون: الزهايمر أكثر تأثيرًا على النساء من الرجال
>

- علماء يبتكرون كبسولة تزرع تحت الجلد تعالج الزهايمر بإفراز الأجسام المضادة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365