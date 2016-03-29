زيت جوز الهند يقوى القلب والأوعية الدموية ويؤخر ظهور ألزهايمر والشلل الرعاش

نصحت خبيرة التغذية الفرنسية "كريستين كالفيه" بتناول معلقة أو اثنتين لنحو ثلاثة مرات يوميا من زيت جوز الهند، نظرا لفوائده العديدة للصحة، حيث يلعب دورا مهما فى تأخير تطور الأمراض العصبية الناتجة عن تدهور فى الخلايا العصبية والأكثر شيوعا كألزهايمر والشلل الرعاش فهو مصدر للطاقة وينتج الأجسام "الكيتونات" التى تساعد فى تنشيط الخلايا العصبية وتعمل على حمايتها.

وأوضحت أنه يعد علاجا للاكتئاب والصداع النصفى والصرع وتجمد صفائح الدم، كما يمكن استخدامه بعد غسل الأسنان فهو يحارب التسوس ومضاد للبكتريا ويساعد فى إزالة التهابات اللثة ويقوى القلب ويخفض من نسبة الكوليسترول السيئ فهو يحتوى على 50 % من حمض "اللوريك " لذلك فهو مفيد للقلب وأصحاب الضغط المرتفع.

وأشارت الخبيرة الفرنسية أن زيت جوز الهند يقوى الجهاز المناعى ويوقف نمو الأورام السرطانية، كما أنه مصدر للطاقة للأنسجة السليمة ويخفف من تأثير العلاج الكيماوى وغير المرغوب فيه مثل الاستفراغ وفى حالة العلاج الكيمائى يفضل أخذ مرتين فى اليوم 10 جرامات من زيت جوز الهند، كما يحتوى على 90 % من الأحماض الدهنية المشبعة، أى أنها لا تخزن مثل الأحماض من أصل حيوانى كالحوم والألبان ويعطى الطاقة لكل الجسم .

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