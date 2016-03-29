تحليل في الجول – عبد الظاهر السقا يتحدث عن.. درس من حمادة طلبة ورسالة لصلاح والنني

قال مدرب فريق الإنتاج الحربي عبد الظاهر السقا إن التعادل مع نيجيريا في كادونا يعتبر نجاحا كبيرا بالرغم من عدم الرضا عن الأداء الفني، مشددا أن الفوز في مباراة برج العرب اليوم الثلاثاء سينهي الجدل، متحدثا عن درس قدمه حمادة طلبة ورسالة لكل من محمد صلاح ومحمد النني.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره النيجيري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 في تمام السابعة من مساء الثلاثاء.

وأضاف المدافع الدولي السابق لـFilGoal.com "لابد أن ننظر لنتيجة المباراة الأولى بطريقة إيجابية لإصلاح السلبيات، أتمنى أن نصل لكأس الأمم حتى نعطي لاعبينا الشباب دفعة معنوية وثقة كبيرة".

وأكمل "منتخبنا مازال بلا خبرة، كل اللاعبين صغار ولم يحتكوا بمثل تلك المنتخبات، لدينا قوام جديد علينا الصبر عليه ودعمه".

وأكد "منتخب نيجيريا سيكون أفضل على ملعب برج العرب، المباراة لن تكون سهلة".

وعن حمادة طلبة قال السقا: "له جزيل الشكر، كنت أعترض على مشاركته أساسيا وكنت أفضل وجود صبري رحيل، ولكنه أنقذنا من هدف كان من الممكن أن يطيح بنا من التصفيات".

وأكمل "وجهة نظر كوبر تحترم بالطبع، وطلبة أعطى درس للجميع في عدم فقدان الأمل والعمل بجد للنهاية، طلبة لديه 35 عاما وهو الآن لاعب دولي، هذه رسالة ودرس للجميع".

ولكنه استدرك "في الوقت نفسه، لابد أن يكون صبري رحيل على اليسار وعمر جابر في اليمين خلف محمد صلاح ورمضان صبحي، حتى نشكل جبهتين سريعتين ونضع نيجيريا تحت ضغط هجومي مستمر".

وعن محمد صلاح، قال السقا "مازلنا ننتظر منه الكثير هو ومحمد النني، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نحملهما أكثر من طاقتهما، لا يوجد منتخب ينجح بسبب لاعب بمفرده".

وأتم السقا "لا يمكن المقارنة بين هذا الجيل والجيل السابق، الجيل الفائز بثلاثية أمم إفريقيا كان لديه خبرة دولية وكنا أكثر انسجاما، مازال المشوار أمام المنتخب الحالي طويلا، يضم لاعبين جيدين لكن من الصعب أن يحقق البطولة، من الممكن أن يحدث ذلك بعد دورة أو دورتين".

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