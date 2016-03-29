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رئيس الاتحاد النيجيري: سنحقق المفاجأة في الإسكندرية.. وسياسيا سيعود للمنتخب الأوليمبي

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رئيس الاتحاد النيجيري: سنحقق المفاجأة في الإسكندرية.. وسياسيا سيعود للمنتخب الأوليمبي رئيس الاتحاد النيجيري: سنحقق المفاجأة في الإسكندرية.. وسياسيا سيعود للمنتخب الأوليمبي

قال رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أمانجو بينيك إن منتخب النسور الخضر يستطيع تحقيق المفاجأة والفوز في الإسكندرية على المصري في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وكان المنتخب قد تعادل 1-1 في كادونا يوم الجمعة، قبل مواجهة اليوم.

وقال بينيك في بيان قرأه مستشاره للمنتخب النسائي، في الاحتفال بحفل زواج مدرب المنتخب: "أتوقع أن يقوم النسور بالفوز في قلب الإسكندرية. فوزنا هناك ليس مستحيلا، منتخبنا يتكون من لاعبين يلعبون في الخارج والأجواء في أوروبا قريبة من أجواء الإسكندرية".

وأضاف حسب موقع (نايج) النيجيري "عقلي يقول لي، نيجيريا ستفاجئ الجميع في الإسكندرية".

وأكد "أي فريق في العالم يؤدي بشكل أفضل عندما يكون خارج التوقعات.. أنا متفائل بشأن حظوظنا".

وعن مستقبل المدرب سامسون سياسيا في حال عدم وصول نيجيريا لكأس الأمم قال ممثل الاتحاد: "سياسيا لديه فريق يدربه هو المنتخب الأوليمبي، هو يعلم أنه في مهمة إنقاذ مع المنتخب الأول".

وأتم "لا أريد التصديق أن نيجيريا لن تصل للجابون".

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