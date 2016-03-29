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إزالة عشش عزبة الصفيح بالسويس بعد تسليم الوحدات السكنية

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إزالة عشش عزبة الصفيح بالسويس بعد تسليم الوحدات السكنية إزالة عشش عزبة الصفيح بالسويس بعد تسليم الوحدات السكنية
شنت مديرية أمن السويس بالتعاون مع حى الأربعين حملة لإزالة عشش عشوائيات عزبة الصفيح بالسويس، عقب قيام المواطنين بتسلم وحداتهم السكنية الجديدة.

وقام اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس والعميد محمد والى مدير المباحث الجنائية والرائد أحمد عبيد رئيس مباحث قسم الأربعين بالأشراف على إزالة العشش بعزبة الصفيح.

وكان محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى قام بتوزيع الوحدات السكنية الجديدة على سكان منطقة عزبة الصفيح التى انتقلوا إليها وتسلموها.

وأكد اللواء مجدى عبدالعال، أن عملية إزالة العشش تتم بطريقة منتظمة ونحن متواجدين جميعا بالمكان بالتنسيق مع مسئولى الجهاز التنفيذى.

يذكر أن محافظ السويس السابق اللواء العربى السروى هو من بدأ فكرة نقل سكان عزبة الصفيح وإنشاء عمارات سكنية خاصة بهم لنقلهم إليها وعندما تسلم اللواء أحمد الهياتمى منصبة محافظ للسويس قام بتوزيع الوحدات السكنية.

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