القوات الليبية تعثر على سجن سرى ببنغازى بعد سيطرة الجيش على مواقع جديدة

أكد آمر التحريات بالقوات الخاصة بليبيا (الصاعقة) الرئيس عرفاء فضل الحاسى، اليوم العثور على سجن سرى عقب سيطرة الجيش على مواقع جديدة بمحيط مصنع الأسمنت ، آخر معاقل تنظيم داعش والتشكيلات المسلحة الموالية له بمنطقة الهوارى فى مدينة بنغازى.

وقال الحاسى- فى تصريح اليوم- أن السجن السرى يحوى عدة غرف صغيرة، ولكن لم يتم فتحها بسبب تلغيمها من قبل التنظيمات الإرهابية، وفى انتظار فصيل الهندسة العسكرية وخبراء المتفجرات لتمشيط المكان قبل الدخول إليه حفاظًا على حياة الجنود.

وأوضح أن اشتباكات مسلحة دارت لساعات بمحيط مصنع الأسمنت، وتمركز الجيش الليبى والوحدات المساندة بمواقع جديدة دون ذكر تفاصيل عنها، لافتًا إلى أن قوات الجيش الليبى والوحدات المساندة تحرز تقدمًا يوميًا وتضيّق الخناق على مقاتلى التنظيم المتحصنين داخل مصنع الأسمنت، من جهة مصنع الياجور والحى التركى وجهة الكاوة الواقعة خلف المصنع ومن جهة الطلحية، ولا تفصلها سواء أمتار عن المبنى الرئيس للمصنع وجزيرة الدوران.

وأضاف الحاسى أن سلاح الجو الليبى نفذ طلعات استطلاعية وقتالية بالمحور الغربى تزامنًا مع تقدم القوات البرية.

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