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وقفة احتجاجية لصيادى أسوان أمام هيئة الثروة السمكية اعتراضًا على وقف الصيد

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وقفة احتجاجية لصيادى أسوان أمام هيئة الثروة السمكية اعتراضًا على وقف الصيد وقفة احتجاجية لصيادى أسوان أمام هيئة الثروة السمكية اعتراضًا على وقف الصيد
نظم مجموعة من الصيادين ببحيرة ناصر، وقفة احتجاجية صباح اليوم، الثلاثاء، أمام هيئة الثروة السمكية بمدينة أسوان، احتجاجاً على قرار وقف الصيد بالبحيرة لمدة 45 يومًا بدءًا من أول أبريل المقبل.

وأكد الصيادون المحتجون لـ"اليوم السابع"، أن قرار وقف الصيد بالبحيرة سيترتب عليه ضرراً بالغاً بالصيادين الذين يعيشون قوت يومهم من أعمال الصيد، ولا يتحملون توقف الصيد ليوم واحد، مضيفين بأن هيئة تنمية الثروة السمكية بالبحيرة لا تستطيع أن تسيطر على المخالفين للقرار، وعلى المهربين الذين يستخدمون الصيد الجائر فى البحيرة.

وكان الصيادون نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضى، أمام ديوان عام محافظة أسوان، مؤكدين أن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وعدهم بالاجتماع مع اللجنة العليا لهيئة تنمية بحيرة ناصر، بحضور الدكتور ياسر الحمراوى، رئيس الهيئة، وعدد من ممثلى جميعات الصيادين بأسوان، وذلك لمناقشة الاحتجاج على قرار وقف الصيد، والذى جاء بسبب الحفاظ على الذريعة السمكية أثناء فترة حضانة السمك للبيض.

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