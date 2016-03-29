بالصور.. وكيل تعليم ونائب الإسماعيلية يشهدان حفل ختام الأنشطة بالتل الكبير

افتتحت الدكتورة أسماء الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، يرافقها النائب البرلمانى أحمد البعلى مهرجان ختام الأنشطة بمدرسة التل الكبير الإعدادية بنات، بحضور فلك الديب مدير عام الخدمات التربوية ومحمد فؤاد مدير عام إدارة التل التعليمية والشيخ على عسل وكيل مديرية الأوقاف، وشهد الحضور السلام الجمهورى ودقيقة حداد على شهداء الجيش والشرطة ثم عرض مواهب وإبداعات الطلاب وكافة الأعمال المختلفة لكافة التوجيهات الأنشطة.

وتضمن الحفل أوبريت الشهيد وأهم معروضات المدارس التى نفذها الطلاب على مدار العام الدراسى 2015 /2016 والتى شملت أعمالا يدوية ولوحات خشبية ومجسمات ولوحات عن الطبيعة لأهم ما تضمنته المناهج الدراسية، بالإضافة إلى معروضات فنية ومخبوزات وعصائر وأغذية ومنتجات زراعية ولوحات زخرفية.

وأشادت الدكتورة أسماء بالمشاركة المجتمعية الفعالة، وكذلك كم ارتقاء الأنشطة التى تُمارس بالمدارس والفقرات الثقافية والشعر والابتهالات والفقرات الفنية والفنون المسرحية والاسكتشات فى حفل ختام للأنشطة لإدارة التل.

كما تضمن المعرض السنوى للإدارة على سبعة عشر جناحا وبه أقسام جديدة خاص بالقرائية والحسابية والفصل الواحد، وأهم جهود المدارس فى تعليم القرائية للتلاميذ بشكل عملى عن طريق وسائل عملية ومؤثرات سمعية وبصرية .

كما ضم المعرض 20 جناحا خاصا بكل الإدارات والوحدات وكافة التوجيهات، ويمثلون أعمال أكثر من مائة مدرسة، وتم خلال الحفل تكريم الأيتام والأمهات المثاليات وأوائل الطلاب والأنشطة والاتحادات.

كما شهدت وكيلة المديرية عرض استقبال فريق المرشدات والمعروضات الطلابية من خلال توظيف خامات الطبيعة فى توصيل الأفكار والمعلومات للطلاب .

وأكدت الدكتورة أسماء خلال افتتاح المعرض على أن نجاح المعرض يعد تتويجا لجهود المدارس من طلاب ومديرين ومعلمين طوال عام دراسى كامل، مشددة على ضرورة تشجيع الطلاب على الابتكار فى مجال الأنشطة وتشجيع الأنشطة بالمدارس، لاكتشاف المواهب من الطلاب وأصحاب براءات الاختراع والمتفوقين، مما يشكل جيلا قادرا على قيادة مصر نحو الأفضل والأصلح والالتزام بالخلق القويم والشكل الجيد المتوافق مع القيم والأخلاق، وأوصت الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بضرورة القيام بدورهم الهام بجانب زملائهم المعلمين، للارتقاء بمستوى التعليم ومستوى تربية أبنائنا الذين سيتولون حمل مسئولية الوطن فى المستقبل القريب.

وفى نهاية المعرض شهد الحضور احتفالية فنية قدم الطلاب خلالها فنون مسرحية وفقرات غنائية واسكتشات متنوعة وشعر واستعراضات رياضية.



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