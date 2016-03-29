فيديو.. انهيار قائد الطائرة المصرية المختطفة بالبكاء على الهوء بعد تحريره

دخل الكابتن عمرو الجمل، في نوبة بكاء حادة على الهواء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية “الحياة 2″.

ولم يتمالك الجمل، خلال المداخلة، نفسه من البكاء وفقد النطق للحظات، تأثرًا بما حدث له اليوم هو وطاقم الطائرة والركاب، مؤكدًا اعتقال خاطف الطائرة وتحرير جميع الرهائن .

كانت الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة قد تعرضت للاختطاف في الساعة الثامنة والنصف وعلى متنها 81 راكبا بينهم 8 بريطانيين و10 أمريكيين.

وأجبرها مختطفها الذي يدعى سيف الدين عمر، على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص في التاسعة إلا عشر دقائق، فيما بدأت مفاوضات مع المختطف بعد الإفراج عن الركاب باستثناء أجانب ما زالوا محتجزين على متن الطائرة إلى جانب الطاقم.