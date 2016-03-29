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فيديو.. لحظة استسلام «سيف الدين عمر» مختطف الطائرة المصرية بقبرص

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فيديو.. لحظة استسلام «سيف الدين عمر» مختطف الطائرة المصرية بقبرص فيديو.. لحظة استسلام «سيف الدين عمر» مختطف الطائرة المصرية بقبرص

عرض برنامج “عين على البرلمان” المذاع على فضائية “الحياة 2″، منذ قليل، لحظة استسلام سيف الدين عمر، مختطف الطائرة المصرية إيرباص، بقبرص، والقبض عليه من قبل القوات الخاصة القبرصية.

كانت الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة قد تعرضت للاختطاف في الساعة الثامنة والنصف وعلى متنها 81 راكبا بينهم 8 بريطانيين و10 أمريكيين.

 وأجبرها مختطفها الذي يدعى سيف الدين عمر، على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص في التاسعة إلا عشر دقائق، فيما بدأت مفاوضات مع المختطف بعد الإفراج عن الركاب باستثناء أجانب ما زالوا محتجزين على متن الطائرة إلى جانب الطاقم.

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