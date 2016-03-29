تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» لـ 19 أبريل المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “كتائب حلوان”، لجلسة 19 أبريل المقبل.

وجاء التأجيل، لاستكمال سماع أقوال الشهود، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمن أنهم ” في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

> كما أسندت للمتهمين ” الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي”.