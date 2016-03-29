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مصرع شخص وإصابة 3فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بقنا

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مصرع شخص وإصابة 3فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بقنا مصرع شخص وإصابة 3فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بقنا
لقي شخص مصرعه فيما اصيب 3 اخرين فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى امام قرية الترامسة التابعه لمركز قنا.
>وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى امام قرية الترامسة التابعه لمركز قنا وانتقلت قوة امنيه والاسعاف الي مكان الحادث لنقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج واسفر الحادث عن مصرع وائل وديع موسى 26 سنه و اصابة كلا من مصطفى محمود محمد 25 سنه و شقيقه احمد 18 سنه ووائل محمد عبد العزيز 40 سنة.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

- محافظ قنا يتلقى 610 طلبات وشكوى فى اللقاء الأسبوعى المفتوح
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