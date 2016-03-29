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حبس ترزى بكفر الشيخ مارس الرذيلة مع سيدتين من المترددات على محله

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حبس ترزى بكفر الشيخ مارس الرذيلة مع سيدتين من المترددات على محله حبس ترزى بكفر الشيخ مارس الرذيلة مع سيدتين من المترددات على محله
تمكنت مباحث مركز شرطة دسوق برئاسة الرائد هشام راشد رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط"ا.ع" 54 سنة ترزى حريمى بإحدى قرى مركز دسوق، يمارس الرذيلة مع سيدتين من المترددات على المحل، وتسجيل ما يقوم به بتليفونه المحمول، ونشر الفيديوهات على أصدقائه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق بأنه تلقى بلاغا بقيام "ا.ع" 54 سنة ترزى حريمى بإحدى قرى مركز دسوق، يقوم بممارسة الجنس والمتعة الحرام مع بعض زبائنه بمحله ويقوم بتصويرهن عن طريق تليفونه المحمول ونشرها على أصدقائه، وكشفت تحريات الرائد هشام راشد رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه النقباء محمد أبو حطب، وأحمد الفقى، وأحمد عبد الناصر، تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعقيد عبد الفتاح المنشاوى رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، صحة ما جاء بالبلاغ، وأنه قام ببمارسة الجنس مع سيدتين من زبائنه، وبعد استئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة قرر إبراهيم مفرح، وكيل نيابة دسوق تحت إشراف المستشار محمد قنطوش رئيس النيابة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد فى الميعاد القانونى، ووجهت له النيابة تهمت ممارسة الفحشاء والرذيلة، مع سيدات، وتصويرهن أثناء ممارسة جريمته ونشر مقاطع الفيديو بين الأهالى .


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