مباحث الآداب بالإسكندرية تضبط شبكة دعارة تقودها سيدة

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط شبكة دعارة تقودها سيدة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "خضرة . د" بإدارة شقة كائنة بدائرة قسم أول المنتزة لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات للرجال من راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز، مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط " خضرة. د" - 55 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم السابق ضبطها فى القضية جنح المنتزه " تسهيل دعارة "، والقضية جنح المنتزة تحريض على الفسق "المأذون بضبطها – إدارة مسكن للدعارة - تسهيل دعارة ".

كما تم ضبط " أمال. ا "- 32 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم المحكوم عليها فى القضية جنح قسم أول المنتزه " تبديد " غيابياً بالحبس لمدة شهر "ممارسة دعارة - تلبس "، و " شريف. خ " -19 سنة عامل مقيم مدينة الحرمين - محافظة القاهرة "راغب متعة - تلبس".

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

- سقوط شبكة دعارة تديرها سيدة بالإسكندرية

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