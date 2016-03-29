كيف علقت منى زكي عن الاهتمام بعناق زوجها أحمد حلمي لها؟

بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشهد عناق الفنان أحمد حلمي لزوجته منى زكي لتهنئتها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان أوسكار السينما المصرية عن فيلمها "أسوار القمر"، قالت منى في مداخلة لها في برنامج تلفزيوني إنها لا تعلم ما سر هذا الاهتمام بهذا العناق "ولكن قد يكون السبب إننا جميعا نعيش في أحداثاً صعبة منذ سنوات".

وأضافت منى قائلة إنها ترى عناق حلمي لها أمراً عادياً لأن زوجها يحترمها ويقدر عملها، موضحة أن فكرة الزواج لا تعني البحث عن زوج فقط لكنها فكرة البحث عن شخص يحدث معه عشرة حلوة وثقة، ووصفت زوجها أن عشرته حلوة ومن أطيب الشخصيات التي قابلتها في حياتها.

ووجهت منى رسالة للفتيات المقبلات على الزواج قائلة:" لابد أن تختاري الشخص الذي يفهمك ويساندك" وفضلت ألا تتزوج الفتاة في حال لم تجد الرجل المناسب.

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