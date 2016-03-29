مفاجأة قد تقلب حياة شكران مرتجى

بدأت النجمة السورية شكران مرتجى تصوير مشاهدها في الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة" للكاتب سليمان عبد العزيز وإخراج ناجي طعمي وبسام الملا حيث تتابع أداء شخصية فوزية التي أدتها في الأجزاء السابقة .

وعن العمل قالت شكران: "سعيدة بتواجدي بالجزء الثامن من العمل وبأدائي لشخصية فوزية التي أرى أنه مرحب بها من قبل الجمهور وهذا ما ألمسه من متابعي صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الناس في الشارع ".

وأضافت شكران : "في الجزء الثامن ستتابع فوزية حضورها الكوميدي المحبب وخصوصاً في ظل تدخلها بمشاكل نساء الحارة عدا عن أن سيطرتها على أبو بدر لن تتغير بل ربما تزيد من قسوتها عليه وهناك مفاجأة في حياة أبو بدر وفوزية ستقلب الأحداث راساً على عقب.

وأوضحت شكران : "باب الحارة عمل جماهيري و الجمهور ينتظره وأتمنى أن نوفق في تقديم جزء ثامن مميز و أن نتلافى أي خطأ او مشكلة في الأجزاء السابقة".

يشار إلى أن شكران تتابع تصوير مشاهدها في مسلسل " خاتون " للمخرج تامر اسحاق كما أنها حلت ضيفة على مسلسل " زوال " للمخرج أحمد إبراهيم أحمد .