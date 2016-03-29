أخبار عاجلة

ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مفاجأة قد تقلب حياة شكران مرتجى

Google+ Print

الثلاثاء 29-03-2016 14:21

بدأت النجمة السورية شكران مرتجى تصوير مشاهدها في الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة" للكاتب سليمان عبد العزيز وإخراج ناجي طعمي وبسام الملا حيث تتابع أداء شخصية فوزية التي أدتها في الأجزاء السابقة .
وعن العمل قالت شكران: "سعيدة بتواجدي بالجزء الثامن من العمل وبأدائي لشخصية فوزية التي أرى أنه مرحب بها من قبل الجمهور وهذا ما ألمسه من متابعي صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الناس في الشارع ".
وأضافت شكران : "في الجزء الثامن ستتابع فوزية حضورها الكوميدي المحبب وخصوصاً في ظل تدخلها بمشاكل نساء الحارة عدا عن أن سيطرتها على أبو بدر لن تتغير بل ربما تزيد من قسوتها عليه وهناك مفاجأة في حياة أبو بدر وفوزية ستقلب الأحداث راساً على عقب.
وأوضحت شكران : "باب الحارة عمل جماهيري و الجمهور ينتظره وأتمنى أن نوفق في تقديم جزء ثامن مميز و أن نتلافى أي خطأ او مشكلة في الأجزاء السابقة".
يشار إلى أن شكران تتابع تصوير مشاهدها في مسلسل " خاتون " للمخرج تامر اسحاق كما أنها حلت ضيفة على مسلسل " زوال " للمخرج أحمد إبراهيم أحمد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي