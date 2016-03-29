سكوت ديسيك وكورتني كارداشيان معاً من جديد

أعلن سكوت ديسيك Scott Disick أن علاقته بـ كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian قد عادت إلى سابق عهدها من الودّ، وفق ما عبّر عنه بواسطة سناب شات، بمشاركة الأخيرة، إذ قالا إنهما قرّرا منح علاقتهما فرصة جديدة.

قال سكوت Scott في اللقطة: " أردنا يا رفاق أن تكونوا أول من يسمع هذا الخبر. لقد عدنا أنا وكورتني Kourtney معاً ونود الحصول على فرصة مرة أخرى".

بعدها ضحكا معاً، وكأن الأمر مجرّد مزحة.

وكان الشريكان قد انفصلا في يوليو/ تموز 2015 بعد 9 سنوات قضوها معاً، على الرغم من أن علاقتهما ظلّت تتأرجح طوال تلك السنوات. لكن في وقت سابق من هذا الشهر، قضى الثنائي سوياً وقتاً في ستوديو هوليوود لمشاهدة The Wizarding World of Harry Potter برفقة اثنين من أولادهما الثلاثة، ميسون Mason البالغ من العمر 6 سنوات، وبينيلوبي Penelope البالغة من العمر 3 سنوات.

لكن كارداشيان Kardashian البالغة من العمر 36 عاماً دعت متابعيها إلى عدم توقع الكثير من إمضاء وقتها مع Disick، لأن الأمر طبيعي، مشيرة إلى أن لهما 3 أطفال.

فهل صحيح أن كورتني Kourtney وسكوت Scott عادا معاً بعد خيانة الأخير لها مع مصمّمة الأزياء كلوي بارتولي Chloe Bartoli وانتشار صورهما معاً في مونتي كارلو؟ وهل فعلا ستعطي كارداشيان فرصة جديدة لوالد أطفالها بعد إدمانه الكحول والمخدرات وعلاجه في مركز إعادة التأهيل؟.

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