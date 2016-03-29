جهاد سعد إلى جانب عادل إمام من جديد

بدأ الفنان السوري جهاد سعد تصوير دوره بمسلسل " مأمون وشركاه " الذي سيؤدي دور البطولة فيه النجم عادل إمام وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام .

ويؤدي جهاد في العمل شخصية رجل يدعى " إدواردو " عاش معظم حياته في إيطاليا، لكنه يعود إلى مصر بعد أن يتعرض للعديد من المشاكل مع زوجته، ويدخل من خلال الأحداث في علاقات متشابكة مع بقية أبطال العمل ".

وهذا هو المسلسل الثاني الذي يشارك به جهاد سعد إلى جانب النجم عادل إمام بعد مسلسل " فرقة ناجي عطا الله ".

وهذا الموسم لن يشارك جهاد سعد بأي عمل في الدراما السورية بينما شارك في الموسم الماضي بمسلسل " باب الحارة " بجزئه السابع .