التعليق الأول لـ ريم البارودي بعد فسخ خطوبتها وأحمد سعد يسخر منها

للمرّة الأولى بعد فشل خطوبتها من الفنان أحمد سعد، علّقت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها على "تويتر" قائلة " دي أول مرة زي ما نشرت خبر خطوبتي أنا بعلن فسخ خطوبتي من الفنان أحمد سعد وقدر الله ما شاء فعل".

ولم يسبق لريم أن تحدّثت نهائياً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن فشل خطوبتها، في الوقت الذي أعلن فيه أحمد الخبر ثلاث مرات.

اللافت أنّ أحمد سعد لم يسكت وفضّل الرد بأسلوب ساخر على ما إعلان ريم حيث كتب "1000 مبروك كويس إنك سبتيني."