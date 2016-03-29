شاكيرا تكشف عن أسباب حبّها لوالد طفليها جيرارد بيكيه

أجرت شاكيرا Shakira مقابلة لصالح مجلة Love، تحدّثت فيها عن الفن والعائلة. لكن أكثر ما لفت انتباه الجمهور في اللقاء كان كشفها عمّا دفعها إلى الإعجاب بوالد طفليها، اللاعب الدولي جيرار بيكيه Gerard Pique.

فقد أكّدت النجمة الكولومبية، التي تقوم حالياً بالترويج لفيلم ديزني Zootopia ، أنّ جيرار Gerard البالغ من العمر 28 عاماً كريم جداً وتستطيع الاعتماد عليه. كذلك أوضحت أنّ حبيبها شديد الحرص عليها وعلى ولديهما، ووصفته بالوالد العظيم بعد التغيير الجذري الذي حصل في شخصيته نحو الأفضل، منذ ولادة ابنهما الأول.

وتابعت شاكيرا Shakira فلفتت إلى أنّ مدافع فريق برشلونة الإسباني يعتني بأدقّ تفاصيل ولديهما ميلان Milan وساشا Sacha ، ما دفعها إلى أن تحبّه وتحبّ شخصيته وحماسه للحياة أكثر فأكثر.

وأضافت المغنية: "بيكيه رجل جدير بالثقة. يمتلك كاريزما كبيرة توقظ الكثير من المشاعر. يعيش من دون خوف، هذه طبيعته. إنه رجل أصيل حقاً ويمتاز بحسّ الفكاهة".

تبقى علاقة شاكيرا Shakira و جيرار بيكيهGerard Pique محطّ اهتمام وسائل الإعلام منذ بدء علاقتهما أثناء نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا عام 2010 لغاية اليوم، مروراً بإنجاب ولديهما ميلان Milan وساشا Sacha.

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