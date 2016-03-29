شيرين عبد الوهاب تعود مع صابر الرباعي.. والتساؤلات كثيرة

بعدما نجح المنتج علي المولى، مدير أعمال الفنان صابر الرباعي بإقناع الفنانة شيرين عبد الوهاب بالعودة عن قرار إعتزالها، أعلنت الصفحة الرسمية للفنان التونسي صابر الرباعي على "إنستغرام"، عن حفل مشترك يجمع الرباعي بشيرين.

وكتب صابر الرباعي "إلى جميع الاحباء في مصر سأحيي برفقة ملكة الإحساس الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً في فندق الماسة في القاهر في 2 مايو المقبل. إلى اللقاء هناك ان شاء الله".

فهل سيُترجم قرار شيرين عبد الوهاب الفعلي بالعودة الى الغناء من خلال الحفل المشترك الذي ستحييه مع صابر؟ وما هو موقف بعض الصحافيين المصريين الذين قرروا مقاطعتها، ولقبوها بـ "شيرين اللبنانية"، وهل هم سيتمسكون بقرارهم أم أنهم سوف يتراجعون عنه ويغطون فاعليات الحفل، وهل سيغضب المصريون من شيرين لأنها احييت أول حفل لها بعد عودتها مع فنان غير مصري؟