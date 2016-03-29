بالصور: كينان أميرزالي أوغلو وأوزجان دنيز ونجوم أتراك في الخدمة العسكرية

في تحقيق سابق، ألقينا الضوء على نجوم أتراك شباب افتدوا خدمة الجيش والعلم بالمال، فدفعوا مقابل إعفائهم من التجنيد، واليوم نلقي الضوء على أهم النجوم الأتراك الذين خدموا جيش بلدهم بشجاعة، وكانوا مثالاً فريداً وإيجابياً بإطاعتهم أوامر ضباطهم، وبالتهذيب والانضباط العسكري، فلم يسمع من زملاء لهم أنهم حاولوا الفرار أو التمارض لتجنب أداء التمارين العسكرية الشاقة، والاستيقاظ في الفجر، وتنظيف سريرهم والعنابر مع زملائهم.

"سيدتي التركية" رصدت لكم أبرز هؤلاء النجوم مع صور نادرة لهم التقطها زملاء لهم خلال خدمتهم العسكرية الإلزامية:

إيزيل جندي لواء مشاة ميكانيكي برتبة قائد

أول هؤلاء كان كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل وماهر كارا ـ أحد أكثر النجوم شعبية في تركيا والعالم، التحق بجيش بلده من أول استدعاء له، وأدى كامل خدمته العسكرية بهمّة عالية شهد عليها رفاق دفعته حيث خدم في منطقة أدرنة في لواء المشاة الميكانيكي الـ 54 برتبة قائد، وساعد في تدريب زملاء كثيرين له، ويعدّ أيامه في العسكرية من أهم الأيام في حياته التي تعلم منها أشياء قيّمة من بينها: الانتماء، والمسؤولية، وروح القيادة، والالتزام، والانضباط، ودقة المواعيد.

وحين يستعيد كينان الشهير بماهر كارا في «القبضاي» ذكرياته في الخدمة العسكرية يقول ضاحكاً: «في تلك الفترة، لم أكن أفكر بخوض تجربة التمثيل، لكن الجميع كانوا يرونني أوسم جندي في لواء المشاة الميكانيكي الرابع والخمسين، وبعضهم قالوا لي إني أتمتع بوسامة نجوم السينما والتلفزيون، ومرت الأعوام، وأصبحت ما توقعوه لي يوماً ما بدافع التقدير والمحبة لي».

مصطفى صندل برع في إطلاق النار

وتمتع المغني التركي الرومانسي مصطفى صندل ـ زوج المغنية والممثلة أمينة صندل الشهيرة بليلى في مسلسل «ليلى»، بشهرة وسط زملائه؛ لبراعته في إطلاق النار أثناء التدريبات العسكرية، وكان محبوباً لتهذيبه الشديد مع زملائه، وارتبط ببعضهم بصداقة طيبة استمرت طويلاً.

يلماز أردوغان خدم في كوتاهيا

أما المخرج والممثل السينمائي يلماز أردوغان ـ زوج بيلتشيم بيلغين ومخرج فيلمها «حلم الفراشة» مع كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، فقد أدى بانضباط شديد مثير للإعجاب يمينه العسكري لأول مرة في كوتاهيا، وتعرف على زملاء كثيرين أصبحوا مثله مشهورين بعد ذلك، ويلتقون ببعضهم في المهرجانات السينمائية الضخمة ويستعيدون ذكريات أجمل مواقفهم العسكرية بمتعة فائقة.

تاركان حمل السلاح بلياقة عالية في ملاطيا

ولا ينسى المغني الوسيم تاركان فترة خدمته العسكرية في ملاطيا، والتي يدين لها بقدراته البدنية العالية، وانضباطه الذي صار نهجه بعد ذلك بكل شؤون حياته. وقد خدم معه زميله المغني مصطفى صندل حيث كان لقاؤهما الأول بالجيش، علماً أن كلاً منهما التحق بوحدة عسكرية مختلفة وبعيدة عن الأخرى، ومنذ ذاك الوقت ارتبطا بصداقة طيبة ما زالت مستمرة لليوم.

أوزجان دنيز خاض تجربة الخدمة العسكرية بحب وإخلاص

الممثل أوزجان دنيز الشهير بحسام في «قصر الحب» أدى بدوره الخدمة العسكرية بشرف، ولم يحاول كبعض زملائه افتداء نفسه بالمال؛ لحبه الشديد لخوض هذه التجربة المهمة في حياته التي تصنع الرجال الحقيقيين، ويتعلمون في الجيش ما تعلمهم إياه الحياة بفصولها الإنسانية الصعبة.

جيم يلماز خدم عسكرياً لمدة عام ونصف العام

أبدى الممثل الكوميدي جيم يلماز، الحبيب السابق للممثلة التركية جانسو ديري الشهيرة بسيلا، فخره بفترة أدائه الخدمة العسكرية كاملة بدون نقصان، والتي استمرت لعام ونصف العام، وخدم في مدرسة أنقرة ماماك لأنظمة المعلومات والاتصالات ومركز التدريبات.

يافوز بنغول رفض نصيحة أصدقائه

بمحاولة التهرب من الخدمة العسكرية

ولم يختلف المغني والممثل يافوز بنغول الشهير بغالب في «رماد الحب» وبفرات في «ورد وشوك» الذي لبى نداء الوطن، رافضاً نصيحة أصدقائه بمحاولة التهرب من أداء خدمته العسكرية؛ لأنه واجب وطني ولا يريد أن يندم يوماً أنه تخاذل عن هذه الخطوة التي تكسبه احترام نفسه، فأدى خدمته العسكرية كاملة.

كريم جيم خدم بفخر جيش بلده

المغني والممثل كريم جيم زوج الممثلة سيدا جوفين الشهيرة بمرام في «فاطمة» السابق، لم يحاول كعشرات المشاهير دفع المال لتأجيل أو إعفائه من خدمته العسكرية فأدى خدمته العسكرية بانضباط كامل أثار إعجاب قادته.

كريم بورسين شارك جمهوره تجربة خدمته العسكرية

ولم يقل الممثل الشاب الصاعد بقوة كريم بورسين الشهير بكرم في مسلسل «ما وراء الشمس» عن زملائه الكبار الذين سبقوه بالخدمة العسكرية منذ عقدين وأكثر من الزمن، فعبّر عن فخره واعتزازه بفترة خدمته العسكرية في لواء المشاة الـ 58 عبر نشره صورته باللباس العسكري بحساباته الشخصية في السوشال ميديا.

وأثبت هو وباقي زملائه من مشاهير الفن التركي أن الفنانين وراء الكواليس بشر عاديون، وأيضاً رجال أقوياء يحبون أداء واجباتهم كاملة نحو وطنهم ومجتمعهم وعائلاتهم ولا يتهربون منها لأي سبب من الأسباب، حتى إذا ما نظروا لأنفسهم في المرآة احترموا وجههم الآخر الحقيقي البعيد عن النجومية والأضواء الخادعة