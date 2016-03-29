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إقلاع طائرة على متنها فرقة من قوات مكافحة الإرهاب لإعادة ركاب الطائرة المختطفة

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إقلاع طائرة على متنها فرقة من قوات مكافحة الإرهاب لإعادة ركاب الطائرة المختطفة إقلاع طائرة على متنها فرقة من قوات مكافحة الإرهاب لإعادة ركاب الطائرة المختطفة

الطائرة المختطفة

أفادت قناة “العربية”، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن طائرة مصرية على متنها قوات مكافحة الارهاب اتجهت منذ قليل إلى مطار لارناكا بقبرص لاعادة ركاب الطائرة المختطفة .

كانت الطائرة المصرية المتجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار القاهرة قد تعرضت للاختطاف في الساعة الثامنة والنصف وعلى متنها 81 راكبا بينهم 8 بريطانيين و10 أمريكيين.

 وأجبرها مختطفها الذي يدعى سيف الدين عمر، على الهبوط بمطار لارناكا بقبرص في التاسعة إلا عشر دقائق، فيما بدأت مفاوضات مع المختطف بعد الإفراج عن الركاب باستثناء أجانب ما زالوا محتجزين على متن الطائرة إلى جانب الطاقم.

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