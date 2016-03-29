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صور.. وزير النقل في أول جولة ميدانية بالمترو

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29 مارس 2016 | 1:25 مساءً

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أجرى الدكتور جلال سعيد وزير النقل أول جولة مفاجئة له في مترو الأنفاق، حيث زار محطات السادات والشهداء وكوبري القبه وأستقل قطارات الخطين الأول والثاني، وتفقد الوزير مستوي النظافة في القطارات ودورات المياه والمحطات كما تناقش مع المواطنين حول مستوى الخدمه والمشكلات التي يواجهونها .
> تأتي الزيارة قبل أجتماع مقرر عقده اليوم مع قيادات الهيئة القومية للأنفاق لمناقشة الخطط المستقبليه ومشروعات الهيئة الجاري تنفيذها وتوقيتات الأنتهاء منها.
> ويجتمع الوزير في وقت لاحق هذا الاسبوع مع قيادات شركة إدارة وتشغيل المترو لمناقشة ورفع مستوى الخدمه في المحطات والقطارات بما يتماشى مع خطط الوزارة للأهتمام بمستوى خدمات النقل ومنها مترو الأنفاق، وأفاد الوزير أنه لا تهاون مع أي تراخي في هذا الخصوص.

 

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2016-03-29
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