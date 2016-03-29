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الفضائية المصرية تطلق برنامج «هاشتاج» مطلع أبريل المقبل

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الفضائية المصرية تطلق برنامج «هاشتاج» مطلع أبريل المقبل الفضائية المصرية تطلق برنامج «هاشتاج» مطلع أبريل المقبل

الإعلامية هناء عصام

كتبت – إنجي لطفي

تطلق شاشة الفضائية المصرية، برنامجًا جديدًا بعنوان “هاشتاج”.

وتعتمد و تدور فكرة “هاشتاج”، حول عالم الإعلام الوثائقي، وبرامج التحقيقات، حيث يلقي “هاشتاج”، الضوء على موضوعاتٍ مثيرة، ومتنوعة، وجديدة في طريقة تناولها.

ويعتبر “هاشتاج”، من البرامج الخدمية، حيث يخصص فقرة ثابتة، كل يوم اثنين، للإعلان عن الأطفال المفقودين.

ومن المقرر بث برنامج “هاشتاج”، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، بدءًا من الأحد 3 أبريل، وذلك ف تمام الساعة الـ 03:30 عصرًا.

يُعد البرنامج محمد الجندي، ومن تقديم هناء عصام، وإخراج إكرام مصطفى.

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