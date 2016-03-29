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الخارجية القبرصية تؤكد: خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى

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الخارجية القبرصية تؤكد: خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى الخارجية القبرصية تؤكد: خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى

كتبت: شيماء حمدى


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تعليقات (3)

1

واضح انه احد الخرفان الضاله

بواسطة: مشمش

بتاريخ: الثلاثاء، 29 مارس 2016 12:49 م

2

ياسر حجازي وجيمس بوند والطائرة المصرية

بواسطة: ياسر حجازي

بتاريخ: الثلاثاء، 29 مارس 2016 12:57 م

يجب علي المضيفة الجميلة وضع منوم في الاكل او الشرب بسرعة حتي ينام الارهابي في كل طائرة فية منوم ويجب علي القوات القبرصي اقتحام الطائرة اثناء نوم الارهابي وشكرا بحبك شذي

3

إهمال

بواسطة: مدحت

بتاريخ: الثلاثاء، 29 مارس 2016 01:08 م

إهمال الموظفين في كل مان يكبدنا خسائر فادحة في المطارات والجمارك

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