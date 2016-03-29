الخارجية القبرصية تؤكد: خاطف الطائرة المصرية سيف الدين مصطفى

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تعليقات (3)
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ياسر حجازي وجيمس بوند والطائرة المصرية
بواسطة: ياسر حجازيبتاريخ: الثلاثاء، 29 مارس 2016 12:57 م
يجب علي المضيفة الجميلة وضع منوم في الاكل او الشرب بسرعة حتي ينام الارهابي في كل طائرة فية منوم ويجب علي القوات القبرصي اقتحام الطائرة اثناء نوم الارهابي وشكرا بحبك شذي
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إهمال
بواسطة: مدحتبتاريخ: الثلاثاء، 29 مارس 2016 01:08 م
إهمال الموظفين في كل مان يكبدنا خسائر فادحة في المطارات والجمارك
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1
واضح انه احد الخرفان الضاله
بواسطة: مشمشبتاريخ: الثلاثاء، 29 مارس 2016 12:49 م