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مصطفى بكرى: الهدف من خطف الطائرة المصرية وقف محاكمات قضية التمويل الأجنبى

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مصطفى بكرى: الهدف من خطف الطائرة المصرية وقف محاكمات قضية التمويل الأجنبى مصطفى بكرى: الهدف من خطف الطائرة المصرية وقف محاكمات قضية التمويل الأجنبى
قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن الهدف من اختطاف طائرة للطيران، هو إيقاف محاكمات قضية التمويل الأجنبى، ووقف أى إجراءات متوقعة ضد العناصر التى تتلقى تمويلات من الخارج.

وقال بكرى فى سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "وزير الصحة يرسل طاقماً طبياً من ثلاثة أطباء "نفسى - أزمات – إسعاف" للسفر فى الطائرة المتجهة إلى قبرص الساعة 12 لعلاج ركاب الطائرة المخطوفة".

وأضاف: "رئيس الوزراء أدار الأزمة منذ الصباح الباكر من صالة ٢ بمطار القاهرة مع وزيرى الطيران والداخلية"، واستطرد عضو مجلس النواب: "ليس صحيحا إن عملية خطف الطائرة لها علاقة بقضايا اجتماعية، القضية ذات طابع سياسى، الهدف هو وقف محاكمات قضية التمويل الأجنبى، والمطالبة بإلغاء قرارات الممنوعين من السفر ، والإفراج عن أى سجين يتم القبض عليه، ووقف أية إجراءات متوقعة ضد العناصر التى تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج".

واستطرد النائب فى تغريداته: " خاطف الطائرة سيف الدين مصطفى من الضاهر، وسبق أن صدر ضده حكما فى قضية نصب وتزوير، العملية ليست فردية، والهدف منها الضغط على السلطات المصرية لوقف التحقيق ومحاكمة عناصر التمويل الأجنبى، بعد أن فشلت ضغوط القوى الغربية والأمريكية فى إثناء مصر عن وقف التحقيق مع النشطاء، خوفا من فضح حقيقة التمويل الخفى ودور بعض السفارات الأجنبية فى مصر، فى نشر الفوضى داخل البلاد خلال الفترة الماضية".

مصطفى بكرى (1)

مصطفى بكرى (2)


>مصادر إعلامية: مختطف الطائرة يدعى سيف الدين مصطفى وليس إبراهيم سماحة

مفاجأة.. زوجة إبراهيم سماحة: صورة خاطف الطائرة ليست لزوجى وهو ضمن المختطفين

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مصر 365

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